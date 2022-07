Legami Russia-Lega, Gomez a La7: “Il punto della ricattabilità fa la differenza su tutto. Perché Salvini non ha mollato Savoini?” (Di venerdì 29 luglio 2022) Il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez, ospite della trasmissione “In onda” (La7), riassume la vicenda dei Legami tra Russia e la Lega, riemersa a seguito delle rivelazioni de La Stampa sui contatti tra il consigliere per i rapporti internazionali di Matteo Salvini, Antonio Capuano, e Oleg Kostyukov, “importante funzionario dell’ambasciata russa” in Italia. Gomez parte dalla questione dei presunti fondi russi alla Lega, che ha portato la Procura di Milano a indagare Gianluca Savoini, il leghista presidente dell’associazione Lombardia-Russia, dopo i suoi incontri nell’hotel moscovita Metropol con emissari di Putin. L’oggetto dell’inchiesta giudiziaria è la compravendita di idrocarburi che, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Il direttore del fattoquotidiano.it, Peter, ospitetrasmissione “In onda” (La7), riassume la vicenda deitrae la, riemersa a seguito delle rivelazioni de La Stampa sui contatti tra il consigliere per i rapporti internazionali di Matteo, Antonio Capuano, e Oleg Kostyukov, “importante funzionario dell’ambasciata russa” in Italia.parte dalla questione dei presunti fondi russi alla, che ha portato la Procura di Milano a indagare Gianluca, il leghista presidente dell’associazione Lombardia-, dopo i suoi incontri nell’hotel moscovita Metropol con emissari di Putin. L’oggetto dell’inchiesta giudiziaria è la compravendita di idrocarburi che, in ...

EnricoLetta : Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi s… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Letta: 'Rivelazioni su legami tra Salvini e la Russia inquietanti. Vogliamo sapere se è stato Putin a fare… - fattoquotidiano : Salvini, la Lega e i legami con la Russia: dall’incontro al Metropol di Mosca fino alle turbine per i russi, ecco i… - lxa12501 : RT @Dlavolo: Quindi ci state dicendo che uno: - Che andava in giro con la maglia di Putin - Ha riempito i social di selfie dalla piazza Ros… - lxa12501 : RT @Tommasoramenghi: Oggi sembrano confermati i legami tra la Russia di Putain e la Lega di Salvein. La vita dei migranti africani usata co… -