L’economia del pallone a 40 anni dai Mondiali ’82 (Di venerdì 29 luglio 2022) La pandemia ha messo a dura prova la nostra società e tutti i comparti ne hanno risentito. L’impatto è stato forte e oggi si raccolgono i pezzi e si prova a ricostruire. Il settore del calcio non è stato esente da questo scossone. “Nel calcio italiano la pandemia ha generato una flessione in due anni di quasi sette miliardi di euro, che ha prodotto una perdita aggregata di quasi due miliardi sulle ultime due stagioni”, ha esordito Gianluca Calvosa, amministratore delegato Standard Football, in occasione dell’evento di presentazione della rivista Formiche sulL’economia del calcio “La partita del calcio. L’economia del pallone a 40 anni dai Mondiali ‘82”, alla presenza anche di Lorenzo Casini, presidente Lega Serie A, Evelina Christillin, membro del Consiglio della Federazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) La pandemia ha messo a dura prova la nostra società e tutti i comparti ne hanno risentito. L’impatto è stato forte e oggi si raccolgono i pezzi e si prova a ricostruire. Il settore del calcio non è stato esente da questo scossone. “Nel calcio italiano la pandemia ha generato una flessione in duedi quasi sette miliardi di euro, che ha prodotto una perdita aggregata di quasi due miliardi sulle ultime due stagioni”, ha esordito Gianluca Calvosa, amministratore delegato Standard Football, in occasione dell’evento di presentazione della rivista Formiche suldel calcio “La partita del calcio.dela 40dai‘82”, alla presenza anche di Lorenzo Casini, presidente Lega Serie A, Evelina Christillin, membro del Consiglio della Federazione ...

Antonio_Tajani : Siccità, fitofarmaci, cinghiali, peste suina, nutriscore, questi i temi del mio intervento all'assemblea… - Agenzia_Ansa : A luglio l'inflazione tendenziale ripiega di un decimo di punto percentuale dal record di giugno (+8,0%) a +7,9%. F… - ilfoglio_it : Rallenta la crescita globale, ma per il Fmi solo l’Italia va meglio del previsto. Il governo Draghi era un fattore… - StartMagNews : Gruppo #Leonardo, tutti i dettagli sui risultati relativi al 1° semestre del 2022, l’andamento del titolo ex Finmec… - rtl1025 : ?? 'L'ipotesi di diventare ministro dell'Economia non vedrà mai la luce'. Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Car… -