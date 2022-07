LeCattedrali Arts | lo spazio della musica nell’astigiano

(Di venerdì 29 luglio 2022) La raccolta dista prendendo forma e si preannuncia un vero tempiounico nel suo genere. Volutamente il termine scelto non è museo con i suoi connotati di immobilità, ma una parola che più si adatta a rendere l’idea di unopolivalente in continuo movimento ed evoluzione. A meno di un

A meno di un mese dall'annuncio della sua realizzazione, sono più di 2.000 i dischi donati da ogni parte d'Italia per LeCattedrali Arts, il museo di opere d'arte e cimeli musicali che sarà ospitato all'interno della struttura, che sarà inaugurata nel Monferrato nella primavera del 2023. Il progetto ospiterà al suo interno un museo, una struttura ricettiva di alto livello (Luxory Resort), un ristorante gourmet (la Sacrestia Restaurant).