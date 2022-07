Le Smart TV per la pianificazione pubblicitaria: il parere di Gianpio Gravina (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel corso degli ultimi anni, in maniera particolare, abbiamo avuto l’occasione di assistere ad un aumento dell’offerta dei contenuti televisivi che possono essere visti in modalità on demand o comunque in streaming. Si tratta di un fattore essenziale, non solo per comprendere come sta evolvendo questo settore, ma anche per capire quale possa essere il ruolo della pubblicità. Proprio su questi aspetti si è concentrato il CEO di Publicom, Gianpio Gravina, che ha spiegato come il mondo delle Connected TV si arricchisca sempre di più di novità che non possono essere sottovalutate e che devono essere costantemente oggetto di attenzione da parte degli operatori che agiscono nel campo pubblicitario. La pubblicità e il settore delle TV connesse alla rete L’aumento delle connessioni dei televisori alla rete è iniziato soprattutto nel 2019, come spiega anche ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel corso degli ultimi anni, in maniera particolare, abbiamo avuto l’occasione di assistere ad un aumento dell’offerta dei contenuti televisivi che possono essere visti in modalità on demand o comunque in streaming. Si tratta di un fattore essenziale, non solo per comprendere come sta evolvendo questo settore, ma anche per capire quale possa essere il ruolo della pubblicità. Proprio su questi aspetti si è concentrato il CEO di Publicom,, che ha spiegato come il mondo delle Connected TV si arricchisca sempre di più di novità che non possono essere sottovalutate e che devono essere costantemente oggetto di attenzione da parte degli operatori che agiscono nel campo pubblicitario. La pubblicità e il settore delle TV connesse alla rete L’aumento delle connessioni dei televisori alla rete è iniziato soprattutto nel 2019, come spiega anche ...

