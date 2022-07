Le parole di Bassetti (Di venerdì 29 luglio 2022) Matteo Bassetti ha criticato l'iniziativa di usare il volto del Premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, per pubblicizzare la quarta dose di vaccin Vaccini, Bassetti: “Quarta dose? Non c’è prova che vada fatta ai 60enni” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Matteoha criticato l'iniziativa di usare il volto del Premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, per pubblicizzare la quarta dose di vaccin Vaccini,: “Quarta dose? Non c’è prova che vada fatta ai 60enni” su Donne Magazine.

nonamecatbri : @ProfMBassetti Mm.. ok. Quindi, senza troppi giri di parole, si sa rendendo conto che è stata anche colpa sua? Chie… - littleCarme : @ProfMBassetti No Dott. Bassetti noi infatti non lo sappiamo quindi spiegaci tu con parole semplice che vuoi dire - blackstetravdom : @barbarab1974 Francamente non capisco il senso delle parole di Bassetti... Cosa vuole dire? - mayabug2 : @Labellasospesa @lavaneradi Uno oggi Trivax , col covid pesante , prende l'ibuprof e mi fa: io seguo Bassetti. Non… - FranceskoNew : @GaetanoMarotta @Patriziapattys @anell_f @Agenas_Salute @istat_it @WRicciardi @RobiVil @Miti_Vigliero @vi__enne Son… -