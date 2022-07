Le nuove “vittime” dei negazionisti? I meterologi. Così si alimentano le bufale sul clima (Di venerdì 29 luglio 2022) Al fine di smentire il problema del riscaldamento globale, e dunque sostenere che sia tutto un complotto ordito dai media, vengono proposti dei confronti tra le temperature del 2022 e quelle riportate in qualche giornale o programma meteorologico del passato. Un esempio è quello dell’articolo de L’Unità del 1964, Così come alcuni spezzoni meteo tedeschi e francesi o britannici. Hanno ragione? No! Vi spieghiamo il perché. Per chi ha fretta Un singolo articolo del 1964 viene utilizzato per negare il riscaldamento globale e per sostenere che l’attuale caldo eccessivo non sia per niente nuovo. Non basta un singolo episodio per negare quanto sta accadendo in questo periodo, ma le medie del periodo. Le grafiche di alcuni programmi meteo vengono contestati per sostenere una manipolazione dei media per generare allarmismo. Tenendo conto del discorso delle medie del ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Al fine di smentire il problema del riscaldamento globale, e dunque sostenere che sia tutto un complotto ordito dai media, vengono proposti dei confronti tra le temperature del 2022 e quelle riportate in qualche giornale o programma meteorologico del passato. Un esempio è quello dell’articolo de L’Unità del 1964,come alcuni spezzoni meteo tedeschi e francesi o britannici. Hanno ragione? No! Vi spieghiamo il perché. Per chi ha fretta Un singolo articolo del 1964 viene utilizzato per negare il riscaldamento globale e per sostenere che l’attuale caldo eccessivo non sia per niente nuovo. Non basta un singolo episodio per negare quanto sta accadendo in questo periodo, ma le medie del periodo. Le grafiche di alcuni programmi meteo vengono contestati per sostenere una manipolazione dei media per generare allarmismo. Tenendo conto del discorso delle medie del ...

