Le mutande del Principe Harry sono all'asta: il retroscena sulla sua vita passata (Di venerdì 29 luglio 2022) Fa discutere la messa all'asta di un indumento abbastanza 'piccante' di proprietà del Principe Harry d'Inghilterra. Il marito di Meghan Markle ancora al centro dei gossip internazionali. Il marito di Meghan Markle, Harry d'Inghilterra, è sempre stato una personalità che ha sconvolto gli equilibri della famiglia reale britannica. Qualcuno lo ha spesso paragonato a sua madre Diana Spencer. Entrambi infatti, hanno sempre dimostrato di avere un atteggiamento 'ribelle', che non si sposa per niente con le rigide etichette che nonna Elisabetta rispetta rigorosamente da anni. Il ragazzo è spesso stato paparazzato a feste ed eventi poco consoni alla sua immagine che lo hanno sbattuto spesso sulle prime pagine dei giornali scandalistici di tutto il mondo. Dieci anni fa le notti brave del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 29 luglio 2022) Fa discutere la messa all'di un indumento abbnza 'piccante' di proprietà deld'Inghilterra. Il marito di Meghan Markle ancora al centro dei gossip internazionali. Il marito di Meghan Markle,d'Inghilterra, è sempre stato una personalità che ha sconvolto gli equilibri della famiglia reale britannica. Qualcuno lo ha spesso paragonato a sua madre Diana Spencer. Entrambi infatti, hanno sempre dimostrato di avere un atteggiamento 'ribelle', che non si sposa per niente con le rigide etichette che nonna Elisabetta rispetta rigorosamente da anni. Il ragazzo è spesso stato paparazzato a feste ed eventi poco consoni alla sua immagine che lo hanno sbattuto spesso sulle prime pagine dei giornali scandalistici di tutto il mondo. Dieci anni fa le notti brave del ...

