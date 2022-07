Le domande della Russia su Lega e governo, la ricostruzione di Domani smentisce Gabrielli: “Chi mente?” (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel dibattito mediatico e politico scatenato dall’articolo de La Stampa sui contatti tra il consigliere per i rapporti internazionali di Matteo Salvini, Antonio Capuano, e Oleg Kostyukov, “importante funzionario dell’ambasciata russa” in Italia, una domanda rimane ancora senza risposta: da dove vengono le informazioni pubblicate dal quotidiano torinese? Un aspetto tutt’altro che secondario, dato che l’Autorità deLegata alla sicurezza della Repubblica, attraverso il sottosegretario Franco Gabrielli, ha diffuso una smentita ufficiale specificando che “le notizie apparse sul quotidiano La Stampa circa l’attribuzione all’intelligence nazionale di asserite interlocuzioni” tra Capuano e rappresentanti dell’ambasciata russa “sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel dibattito mediatico e politico scatenato dall’articolo de La Stampa sui contatti tra il consigliere per i rapporti internazionali di Matteo Salvini, Antonio Capuano, e Oleg Kostyukov, “importante funzionario dell’ambasciata russa” in Italia, una domanda rimane ancora senza risposta: da dove vengono le informazioni pubblicate dal quotidiano torinese? Un aspetto tutt’altro che secondario, dato che l’Autorità deta alla sicurezzaRepubblica, attraverso il sottosegretario Franco, ha diffuso una smentita ufficiale specificando che “le notizie apparse sul quotidiano La Stampa circa l’attribuzione all’intelligence nazionale di asserite interlocuzioni” tra Capuano e rappresentanti dell’ambasciata russa “sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi”. ...

