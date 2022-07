Lazio | Lotito | “Dybala? Noi non collezioniamo figurine” | VIDEO

AlfredoPedulla : #Vecino alla #Lazio: incontro finito alle 17,15, via libera di #Lotito. Una rincorsa da gennaio, presto visite. Contratto triennale - it_ozio : @Maxsuperinox @TolliVincenzo @angelocarputo02 Un risanamento tipo Lotito Lazio o sensi Roma, invece no ha preferito… - CalcioNapoli24 : - Milannews24_com : Lotito: «Non c’è una questione Acerbi» - LI_SoloRAYA : Acerbi aspetta, Lotito assicura: 'Soltanto scelte tecniche' -

Il quotidiano: Gravina ha concesso ad Adl quel che aveva negato a lui. "Meglio che non commenti", dice. "In molti dicono che venderà al Napoli" Account Twitter dellaIl Messaggero centra il punto sulla vicenda multiproprietà nel calcio, con la nuova norma che ha prorogato fino al 2028 - 29 la possibilità di detenere due squadre. Potrà tenere Napoli e Bari a ......ha chiuso gli accordi con il manager Lucci ieri pomeriggio nell'ultimo incontro alle 17.15. C'erano solo dettagli relativi alle commissioni da limare, dopo che laaveva deciso di non ...“Lotito porta i risultati, la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti. Anche dopo che ha vinto un trofeo il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire”, ha aggiunto il patron bianco ...Il Messaggero, in prima pagina, sceglie di soffermarsi sulle questioni relative ai rapporti tra Lazio e Roma. Così titola il quotidiano: “Lotito, con la Roma il derby è sul mercato: ‘Dybala una figuri ...