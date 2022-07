Lavrov, relazioni Russia - Usa vanno normalizzate (Di venerdì 29 luglio 2022) Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov e il suo omologo Usa Antony Blinken si sono scambiati visioni sulle relazioni bilaterali, che "devono essere normalizzate". Lo fa sapere il ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Il ministro degli esteri russo Sergheie il suo omologo Usa Antony Blinken si sono scambiati visioni sullebilaterali, che "devono essere". Lo fa sapere il ministero ...

MaricaGusmitta : Guerra Russia-Ucraina, #Mosca : “In Italia c’è chi gioca la carta russa in campagna elettorale, ridicolo che un add… - FarodiRoma : Colloquio Lavrov – Blinken: normalizzare relazioni Usa Russia. Per Onu nessuna traccia negoziati - a_lambardi : RT @a_lambardi: #Lavrov: Se l'Europa cambia improvvisamente posizione e offre alla Federazione Russa di ristabilire le relazioni, allora bi… - lanf64 : #Lavrov: relazioni positive tra #Mosca e #Pechino. Ecco lo strafatto do #Vodka col solito avvertimento di stampo m… - MichelaRoi : RT @andreacantelmo8: #Lavrov:'Relazioni tra Mosca e Pechino si stanno sviluppando in modo dinamico, nonostante la difficile situazione geop… -