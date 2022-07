L’aumento della bolletta e la crisi dell’industria, a partire dall’Ilva (Di venerdì 29 luglio 2022) Il costo dell’energia crescerà tra l’80 e il 90% di qui a ottobre, un macigno che cala sulle famiglie e sulle imprese. La stima, non ancora pubblica, è sul tavolo di Mario Draghi e getta un’ombra s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 29 luglio 2022) Il costo dell’energia crescerà tra l’80 e il 90% di qui a ottobre, un macigno che cala sulle famiglie e sulle imprese. La stima, non ancora pubblica, è sul tavolo di Mario Draghi e getta un’ombra s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

buonweekend : RT @SMaurizi: rispondo per l'ULTIMA volta a chi giudica infondata la notizia che i cittadini italiani sono CONTRARI all'aumento della spesa… - TarallucciE : RT @SMaurizi: rispondo per l'ULTIMA volta a chi giudica infondata la notizia che i cittadini italiani sono CONTRARI all'aumento della spesa… - mylsveta : RT @SMaurizi: rispondo per l'ULTIMA volta a chi giudica infondata la notizia che i cittadini italiani sono CONTRARI all'aumento della spesa… - Gabriele885 : RT @OrtigiaP: Il @nytimes: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” Con un debito pubblico oltre il 150% del PIL, il calo… - ricci28100 : @ncorrasco La proposta e tra i 5 e i 6 come prendono lautaro e brozovic,l'articolo della gazza e inutile si sa che… -