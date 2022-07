L'attore ha fatto impazzire i ragazzi al Giffoni. All'orizzonte per lui Oppenheimer, il nuovo film di Nolan, e la nuova stagione di Slow Horses (Di venerdì 29 luglio 2022) Gary Oldman, l’attore premio Oscar per L’ora più buia, è la super star della 52° Giffoni film Festival. Arriva vestito di bianco e coppola dalla costiera Amalfitana insieme alla moglie (la quinta) e viene accolto da centinaia di ragazzi curiosi di ascoltare l’interprete della trilogia de Il cavaliere oscuro, di Dracula (che quest’anno compie 30 anni) e dell’amato Sirius Black in Harry Potter. Gary Oldman al Giffoni film Festival guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 luglio 2022) Gary Oldman, l’premio Oscar per L’ora più buia, è la super star della 52°Festival. Arriva vestito di bianco e coppola dalla costiera Amalfitana insieme alla moglie (la quinta) e viene accolto da centinaia dicuriosi di ascoltare l’interprete della trilogia de Il cavaliere oscuro, di Dracula (che quest’anno compie 30 anni) e dell’amato Sirius Black in Harry Potter. Gary Oldman alFestival guarda le foto Leggi anche ...

