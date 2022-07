“Latte paterno” per gli uomini trans che allattano: l’America woke è da lobotomia (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug — Da oggi in Usa il Latte può anche essere «paterno»: l’Academy of breastfeeding medicine (Medicina dell’allattamento al seno) degli Stati Uniti ha infatti pubblicato infatti una nuova guida al «linguaggio inclusivo» consigliando agli ospedali e agli operatori sanitari di utilizzare una diversa terminologia per non scontentare le persone trans o non binarie. Benvenuto Latte paterno Come sarebbe a dire «Latte paterno»? Un padre non può allattare al seno. Può eccome, invece, nel fantastico mondo degli unicorni Lgbt, dove una donna che si identifica come uomo (pur mantenendo i caratteri sessuali primari e secondari femminili) diventa automaticamente un uomo; quindi se — malauguratamente — le accade di mettere al mondo un povero disgraziato, ne diventa il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug — Da oggi in Usa ilpuò anche essere «»: l’Academy of breastfeeding medicine (Medicina dell’allattamento al seno) degli Stati Uniti ha infatti pubblicato infatti una nuova guida al «linguaggio inclusivo» consigliando agli ospedali e agli operatori sanitari di utilizzare una diversa terminologia per non scontentare le personeo non binarie. BenvenutoCome sarebbe a dire «»? Un padre non può allattare al seno. Può eccome, invece, nel fantastico mondo degli unicorni Lgbt, dove una donna che si identifica come uomo (pur mantenendo i caratteri sessuali primari e secondari femminili) diventa automaticamente un uomo; quindi se — malauguratamente — le accade di mettere al mondo un povero disgraziato, ne diventa il ...

