Latina | sfida Zaccheo – Coletta il prossimo 4 settembre

Si torna al voto il 4 settembre a Latina in 22 sezioni per scegliere il sindaco e consiglieri comunali. In questi giorni i partiti e le liste che si erano presentati al voto del 3 e 4 ottobre 2021 hanno fatto ripartire la macchina elettorale sulla base dei calcoli matematici. 94 sezioni su 116, infatti, sono state chiare negli esiti. Le altre 22, quelle contestate, sono il vero architrave e, da queste, si stabilirà l'esito della prossima vita politica e istituzionale di Latina.

