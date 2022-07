Lasorella (AgCom): «Se Dazn non rispetterà gli impegni, la colpiremo. Gli abbonati saranno tutelati» (Di venerdì 29 luglio 2022) La Repubblica intervista Giacomo Lasorella, presidente dell’AgCom. Il tema è Dazn. Lasorella garantisce che Dazn non ripeterà la falsa partenza della scorsa stagione. «L’anno scorso, Dazn non aveva un call center. Adesso il call center è operativo e Dazn ne garantisce il funzionamento prima, durante e dopo le gare. Persone in carne e ossa risponderanno, dunque, agli appassionati di sport in difficoltà. Noi tutti, poi, troviamo comodo dialogare via WhatsApp. Bene: gli abbonati avranno a disposizione un canale WhatApp di Dazn attraverso cui chiedere di essere ricontattati. Dazn ha anche investito 31 milioni. Ora i server che irradiano le gare sono 54 in tutta Italia. Sono diffusi meglio sul territorio e più vicini agli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) La Repubblica intervista Giacomo, presidente dell’. Il tema ègarantisce chenon ripeterà la falsa partenza della scorsa stagione. «L’anno scorso,non aveva un call center. Adesso il call center è operativo ene garantisce il funzionamento prima, durante e dopo le gare. Persone in carne e ossa risponderanno, dunque, agli appassionati di sport in difficoltà. Noi tutti, poi, troviamo comodo dialogare via WhatsApp. Bene: gliavranno a disposizione un canale WhatApp diattraverso cui chiedere di essere ricontattati.ha anche investito 31 milioni. Ora i server che irradiano le gare sono 54 in tutta Italia. Sono diffusi meglio sul territorio e più vicini agli ...

