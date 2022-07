Lasciata dal fidanzato con una tesina di 7 pagine: “Pensavo fosse una lettera d’amore e invece, che delusione”. Il curioso racconto su TikTok (Di venerdì 29 luglio 2022) “Ero così emozionata perché il mio ragazzo mi aveva scritto una lettera d’amore…“, e invece è stata Lasciata. La storia arriva da TikTok – il video al momento conta 6.1 milioni di visualizzazioni – ed è stata riportata dalla pagina Webboh. La protagonista è Karla Velarde, una ragazza americana che nella vita fa la personal trainer ma ama molto anche viaggiare e utilizzare i social. Proprio qui, con un filmato dello scorso 17 luglio, ha mostrato come ha scoperto di essere tornata single: con una tesina lunga 7 pagine. Scritta al computer e stampata come se si trattasse di un lavoro professionale. invece era una lettera d’addio. “Perché hai registrato subito un video?”, le ha chiesto un utente sotto al filmato. “Ero così emozionata, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) “Ero così emozionata perché il mio ragazzo mi aveva scritto una…“, eè stata. La storia arriva da– il video al momento conta 6.1 milioni di visualizzazioni – ed è stata riportata dalla pagina Webboh. La protagonista è Karla Velarde, una ragazza americana che nella vita fa la personal trainer ma ama molto anche viaggiare e utilizzare i social. Proprio qui, con un filmato dello scorso 17 luglio, ha mostrato come ha scoperto di essere tornata single: con unalunga 7. Scritta al computer e stampata come se si trattasse di un lavoro professionale.era unad’addio. “Perché hai registrato subito un video?”, le ha chiesto un utente sotto al filmato. “Ero così emozionata, ...

