Lascia cucciolo nell'auto "bollente" con la bocca tappata con nastro adesivo e va a giocare al casinò (Di venerdì 29 luglio 2022) Un uomo è stato arrestato dopo aver Lasciato un cucciolo di Husky di 3 mesi con la bocca chiusa dentro un'auto bollente mentre era impegnato al gioco d'azzardo in un casinò di Las Vegas . Lo riferisce...

charliehunder : @Trentin0 Bravissimi e per fortuna....ma come caxxo si fa. Chi è quel/la coglione che lascia un cucciolo in quelle… - zizionice : RT @OsservaMy: Da madre mi sento male a pensare all’agonia di quella bimba innocente. Neanche un animale lascia il proprio cucciolo in ques… - dia_fox5 : RT @OsservaMy: Da madre mi sento male a pensare all’agonia di quella bimba innocente. Neanche un animale lascia il proprio cucciolo in ques… - MamofL : RT @OsservaMy: Da madre mi sento male a pensare all’agonia di quella bimba innocente. Neanche un animale lascia il proprio cucciolo in ques… - AnnaxLGxTS : RT @OsservaMy: Da madre mi sento male a pensare all’agonia di quella bimba innocente. Neanche un animale lascia il proprio cucciolo in ques… -