“L’arte dell’integrazione” di Jago sarà in mostra allo Stadio Olimpico di Roma

Nuova iniziativa organizzata dalla Lega Serie A, in collaborazione con Sport e Salute. Nella giornata di lunedì 1° agosto, presso lo Stadio Olimpico di Roma, si terrà l'evento inaugurale della mostra di Jago – "L'arte dell'integrazione". L'obiettivo delle due Istituzioni è sostenere progetti che puntino a rafforzare il ruolo sociale del calcio come strumento di promozione e veicolo di valori quali integrazione, accoglienza e rispetto del prossimo. Jago è un arista i fama internazionale ed esporrà sul terreno gioco dell'Olimpico la propria scultura raffigurante un migrante intitolata "Marmo Italiano", realizzata in marmo nero proveniente da cave situate nel nostro Paese. L'opera rappresenta un giovane uomo disteso su un fianco e ...

