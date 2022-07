L'arma segreta con cui Giorgia Meloni distruggerà la sinistra: la bomba di Vittorio Feltri (Di venerdì 29 luglio 2022) Le accuse di fascismo, sfascismo, razzismo, xenofobia, omofobia, sessismo non sono che armi-giocattolo nelle mani di una sinistra disperata poiché condannata a perdere. La macchina del fango dei sedicenti democratici è già in funzione alla massima potenza per tentare di arginare in qualche blanda maniera il trionfo degli avversari politici. È un po' lo scoglio che tenta di arrestare il mare che lo travolge. Mai vi è stata tanta generale e diffusa certezza sull'esito delle elezioni, le quali di solito sono imprevedibili, eppure non questa volta. Stavolta tutt' altro. Anzi, sospetto che sondaggi e previsioni sottostimino il successo senza precedenti di Fratelli d'Italia e quindi di Giorgia Meloni, la quale è riuscita in tempi record a fondare un partito snobbato da tutti, persino dai suoi alleati che guardavano ai Fratelli d'Italia come ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Le accuse di fascismo, sfascismo, razzismo, xenofobia, omofobia, sessismo non sono che armi-giocattolo nelle mani di unadisperata poiché condannata a perdere. La macchina del fango dei sedicenti democratici è già in funzione alla massima potenza per tentare di arginare in qualche blanda maniera il trionfo degli avversari politici. È un po' lo scoglio che tenta di arrestare il mare che lo travolge. Mai vi è stata tanta generale e diffusa certezza sull'esito delle elezioni, le quali di solito sono imprevedibili, eppure non questa volta. Stavolta tutt' altro. Anzi, sospetto che sondaggi e previsioni sottostimino il successo senza precedenti di Fratelli d'Italia e quindi di, la quale è riuscita in tempi record a fondare un partito snobbato da tutti, persino dai suoi alleati che guardavano ai Fratelli d'Italia come ...

imsiriusidc : @cool_mqrvel_fan ORCO BIGIO AMO USA L'ARMA SEGRETA - AttilioFarinel1 : RT @principesso2: Prendi un titolo scomodo per la tua narrazione. Fatto? Aggiungici sopra l'arma segreta 'Fake News', preferibilmente senza… - principesso2 : Prendi un titolo scomodo per la tua narrazione. Fatto? Aggiungici sopra l'arma segreta 'Fake News', preferibilmente… - MarcoSharrr : RT @DAZN_IT: No Vlahovic, no problem: c'è Moise Kean ???? Può essere l'arma segreta di Allegri? #DAZN #BarcellonaJuventus - PianetaTerra7 : @Rinaldi_euro @Mary35999509 Quando la sinistra è negli stracci e non sa cosa fare, tira fuori la sua arma segreta:… -