L’anima dell’estetica con Giuseppe Sito | ridensificazione prima o dopo l’estate?

Leggi su novella2000

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ci si chiede spesso se pensare alla pelle, preparandola,del, o piuttosto se pensare a ripararla. In realtà una risposta precisa non esiste, e certamente la verità sta nel non trascurarla mai,. La pelle rappresenta l’organo più esteso del nostro corpo, ha un’azione di difesa importantissima. Senza pelle L'articolo proviene da Novella 2000.