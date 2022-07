L’alleanza col M5S è finita. Così il Pd risolve i suoi problemi al centro. Parla Franchi (Di venerdì 29 luglio 2022) Dal Lingotto ad oggi, osserva a Formiche.net l’editorialista del Corriere della Sera Paolo Franchi, giornalista, scrittore e uno dei più autorevoli osservatori del mondo gauche, la sinistra ha smarrito la sua missione e si è allontanata dalle periferie per intercettare i voti della cosiddetta Ztl. Oggi alla vigilia di una campagna elettorale basata molto sugli attacchi personali e poco sui contenuti classici, ecco che questo elemento torna in auge per voce del ministro del Lavoro. Il ministro Orlando chiede di recuperare i valori della sinistra: perché sono stati smarriti? Premesso che io credo che sia un problema non solo italiano, quello che si traduce nella frase un po’ ad effetto che i poveri votano a destra e per la sinistra solo quelli della Ztl no, il dibattito nasce già una trentina d’anni fa, ai tempi dei governi D’Alema: era l’anno dell’Ulivo mondiale con ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Dal Lingotto ad oggi, osserva a Formiche.net l’editorialista del Corriere della Sera Paolo, giornalista, scrittore e uno dei più autorevoli osservatori del mondo gauche, la sinistra ha smarrito la sua missione e si è allontanata dalle periferie per intercettare i voti della cosiddetta Ztl. Oggi alla vigilia di una campagna elettorale basata molto sugli attacchi personali e poco sui contenuti classici, ecco che questo elemento torna in auge per voce del ministro del Lavoro. Il ministro Orlando chiede di recuperare i valori della sinistra: perché sono stati smarriti? Premesso che io credo che sia un problema non solo italiano, quello che si traduce nella frase un po’ ad effetto che i poveri votano a destra e per la sinistra solo quelli della Ztl no, il dibattito nasce già una trentina d’anni fa, ai tempi dei governi D’Alema: era l’anno dell’Ulivo mondiale con ...

