L'agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l'agenda "hai visto mai…" (Di venerdì 29 luglio 2022) A Vittorio Gassman che gli chiedeva se avesse davvero la fede, Alberto Sordi rispose: «Sì Vittò, io credo». E dopo una pausa sublime: «Hai visto mai…». meglio premunirsi, metti che dopo la vita davvero ci siano l'inferno e il paradiso: quanta saggezza, popolare e gigantesca, in quelle tre parole che disegnano una filosofia di vita meglio di un grosso tomo agostiniano. Ma ecco che quelle tre parole sono in mezzo a noi, in questo inizio felliniano (Veltroni dixit) della campagna elettorale: quell' "hai visto mai" circola sottovoce a sinistra. E già, qui ci stiamo tutti scordando di Conte-the-killer (di Mario Draghi), cioè del più trasformista tra i politici mondiali che dopo un post-voto in equilibrio potrebbe mettere "hai visto mai" la sua pattuglia di parlamentari a ...

