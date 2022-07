L’Accademia di Belle Arti e il Consiglio Regionale d’Abruzzo hanno realizzato “Una Fontana per Melbourne” per Casa Abruzzo Club (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Aquila 28 luglio 2022 – E’ stata presentata oggi presso il Teatro delL’Accademia di Belle Arti dell’Aquila l’opera realizzata per Casa Abruzzo a Melbourne “Una Fontana per Melbourne” realizzata dalla stessa accademia, finanziata interamente dal Consiglio Regionale d’Abruzzo e commissionata dall’Associazione Casa Abruzzo Melbourne. L’opera è la raffigurazione delle tradizioni e delle peculiarità della terra d’Abruzzo, volutamente in uno stile realistico per ricordare e portare un pezzetto della loro terra agli abruzzesi residenti n Australia. E’ formata da una vasca lunga 17 metri e larga 5 ornata da ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Aquila 28 luglio 2022 – E’ stata presentata oggi presso il Teatro deldidell’Aquila l’opera realizzata per“Unaper” realizzata dalla stessa accademia, finanziata interamente dale commissionata dall’Associazione. L’opera è la raffigurazione delle tradizioni e delle peculiarità della terra, volutamente in uno stile realistico per ricordare e portare un pezzetto della loro terra agli abruzzesi residenti n Australia. E’ formata da una vasca lunga 17 metri e larga 5 ornata da ...

