La Toscana è la regione che usa più antidepressivi in Italia - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 29 luglio 2022) Lo rende noto l'Ordine degli psicologi della Toscana. 'È un triste primato che va ridotto e abbattuto: il benessere psicologico non si affronta solo con i ... Leggi su lanazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Lo rende noto l'Ordine degli psicologi della. 'È un triste primato che va ridotto e abbattuto: il benessere psicologico non si affronta solo con i ...

borghi_claudio : @Les_Gilles @RunDaOps @Simbroda1 Ecco un Borghi nel 2015 vittima del complotto delle élite che raccoglieva le firme… - DANI56 : RT @AnsaToscana: In Toscana codice giallo per piogge e temporali. Su gran parte della regione, dalle 21 alla mattinata di domani #ANSA http… - MichelePadova16 : Corpa daa Raggi ah no...non interessa a nessuno adesso, Viareggio sindaco del pd, Regione Toscana presidente della… - AnsaToscana : In Toscana codice giallo per piogge e temporali. Su gran parte della regione, dalle 21 alla mattinata di domani… - iltirreno : L'allerta - La sala operativa della protezione civile spiega come si distribuiranno le piogge sulla regione. -