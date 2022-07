La svolta per la radio: arriva il nuovo piano Dab+. Soddisfazione del gruppo RTL 102.5 (Di venerdì 29 luglio 2022) “Siamo stati precursori del sistema, un lungo percorso durato 21 anni", così Lorenzo Suraci presidente del gruppo RTL 102.5. Adesso, finalmente, la radiofonia si avvia in modo definitivo verso l'era digitale su frequenze terresti. Il percorso del gruppo RTL 102.5 è iniziato oltre vent'anni fa con i primi investimenti. Adesso arriva l'approvazione da parte dell'Agcom del piano DAB +, che ha individuato ed assegnato al settore unito le risorse frequenziali digitali, definendo un piano organico per il futuro sviluppo del DAB +. L'Autorità, grazie in parte anche al lavoro svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico con i Paesi confinanti, ha potuto predisporre il piano DAB + da poco approvato che finalmente metterà ordine alle frequenze digitali e consentirà agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) “Siamo stati precursori del sistema, un lungo percorso durato 21 anni", così Lorenzo Suraci presidente delRTL 102.5. Adesso, finalmente, lafonia si avvia in modo definitivo verso l'era digitale su frequenze terresti. Il percorso delRTL 102.5 è iniziato oltre vent'anni fa con i primi investimenti. Adessol'approvazione da parte dell'Agcom delDAB +, che ha individuato ed assegnato al settore unito le risorse frequenziali digitali, definendo unorganico per il futuro sviluppo del DAB +. L'Autorità, grazie in parte anche al lavoro svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico con i Paesi confinanti, ha potuto predisporre ilDAB + da poco approvato che finalmente metterà ordine alle frequenze digitali e consentirà agli ...

