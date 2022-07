La strategia anti caldo di Cara Delevingne: coda anni '60 + undercut punk-chic (Di venerdì 29 luglio 2022) Cara Delevingne ritorna sul tema della testa shaved. Ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, l’attrice e supermodella britannica propone una nuova versione dell’hair look semi rasato. Bon ton e curatissimo grazie al gel. Testa rasata al femminile. Quando anche le donne provano il taglio più estremo guarda le foto L’undercut estivo di Cara Delevingne Il 12 agosto compie 30 anni, un giro di boa cruciale per le attrici e le supermodelle di fama mondiale come lei. E un’occasione in più per ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 luglio 2022)ritorna sul tema della testa shaved. Ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, l’attrice e supermodella britca propone una nuova versione dell’hair look semi rasato. Bon ton e curatissimo grazie al gel. Testa rasata al femminile. Quando anche le donne provano il taglio più estremo guarda le foto L’estivo diIl 12 agosto compie 30, un giro di boa cruciale per le attrici e le supermodelle di fama mondiale come lei. E un’occasione in più per ...

