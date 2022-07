La strana trasferta di Lavrov in Africa | cosa cerca Mosca nel Continente Nero

(Di venerdì 29 luglio 2022) Egitto, Repubblica del Congo, Uganda, Etiopia, per un totale di 13.000 chilometri in cinque giorni. Il tourno di Sergejcomprende quattro tappe all’apparenza irrilevanti e di scarso appeal. In realtà, anche se i nostri media hanno parlato poco o niente del viaggio effettuato indel potente ministro degli Esteri russo, la notizia InsideOver.

Fantascienza.com

E proprio laamericana è uno dei tanti episodi controversi che hanno caratterizzato fin qui l'estate del centrocampista arrivato alla Juventus nel 2019 e giunto ormai a un anno dalla ...... la più importante probabilmente quella che ha visto all'opera, anche lei in, ... Viene alla mente lastoria di quei minuscoli roditori dell' Europa del Nord che, all'improvviso, come se ... Tales of the Walking Dead, il primo trailer della serie antologica prequel Due nomine in Sogin decise dopo il commissariamento "Brutto segnale". E la Slovacchia non vuole le nostre scorie ...La difficile trasferta della squadra di Gibilterra, che nei preliminari della competizione vinta dalla Roma si recherà in Kazakistan.