La storia di Alika | ucciso con una stampella per strada | avrebbe fatto apprezzamenti a una donna

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 29 luglio 2022) LadiOgorchukwu lascia sconvolti. E’ unapiena di violenza . E’ ladi persone che preferiscono registrare dei video, invece che chiamare i soccorsi o prestare aiuto a un uomo che viene picchiato in modo barbaro inera un ambulante 39enne nigeriano, è statonel centro di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. E’ ancora presto per trarre tutte le conclusioni del caso, le indagini daranno le risposte e permetteranno di mettere insieme tutti i tasselli di questa vicenda. Ma quello che emerge, è un quadro di crudeltà e violenza senza fine.è statoinda un uomo che ha usato unaper colpirlo più volte. L’uomo sarebbe stato ...