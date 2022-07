La sinistra s’indigna per le pressioni russe sulla Lega | dimenticandosi di Conte

(Di venerdì 29 luglio 2022) Difficile dire se faccia più ridere sentire Giuseppesostenere che Matteo Salvini debba chiarire i suoimi con la Russia e quanto questimi abbiano pesato nella caduta del governo Draghi (provocata da), o il fatto che a sottolineare la contraddizione sia Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri del governoche nel 2020 correva ad accogliere i mezzi corazzati dell’esercito russo in aeroporto. Su youtube si trovano ancora le sue conferenze stampa notturne da Pratica di Mare, in cui elenca con entusiasmo il gran numero di Antonov in arrivo («uno dei più grandi aerei al mondo!»). Sono solo alcune delle surreali reazioni all’articolo di Jacopo Iacoboni pubblicato ieri dalla Stampa, secondo cui a fine maggio un funzionario dell’ambasciata russa avrebbe domandato a un emissario di ...

Dionysusipse : Che tenerezza la #sinistra, che, dopo aver dato per 20 anni a reti e testate unificate del nano a @renatobrunetta,…

