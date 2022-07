"La sinistra ha paura di perdere le poltrone". Salvini smaschera il terrore di Letta (Di venerdì 29 luglio 2022) Matteo Salvini passa al contrattacco. Dopo le invettive e le accuse di alcuni giornali ai presunti e infondati rapporti tra Lega e Putin, il segretario del Carroccio attacca le sinistra e Enrico Letta che sarebbe terrorizzato di perdere poltrone. La coalizione di centrodestra è destinata a una vittoria alla tornata del 25 settembre. E a sinistra cominciano a rendersi conto di cosa li aspetta. "Secondo La Stampa Putin ha fatto cadere il governo, secondo La Repubblica Putin sta mandando i barconi di migranti dall'Africa - ha detto Salvini in un video postato su Facebook - Ci aspettiamo domani altri scoop dai giornali di sinistra: c'è Putin dietro la siccità, c'è Putin dietro l'invasione di cavallette e cinghiali e c'è Putin dietro la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Matteopassa al contrattacco. Dopo le invettive e le accuse di alcuni giornali ai presunti e infondati rapporti tra Lega e Putin, il segretario del Carroccio attacca lee Enricoche sarebbe terrorizzato di. La coalizione di centrodestra è destinata a una vittoria alla tornata del 25 settembre. E acominciano a rendersi conto di cosa li aspetta. "Secondo La Stampa Putin ha fatto cadere il governo, secondo La Repubblica Putin sta mandando i barconi di migranti dall'Africa - ha dettoin un video postato su Facebook - Ci aspettiamo domani altri scoop dai giornali di: c'è Putin dietro la siccità, c'è Putin dietro l'invasione di cavallette e cinghiali e c'è Putin dietro la ...

matteosalvinimi : Per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo alle comiche, la paur… - matteosalvinimi : A sinistra hanno una paura tremenda di perdere poltrone, si inventano la qualunque. Come Lega andiamo avanti a test… - matteosalvinimi : A sinistra hanno paura tremenda di perdere poltrone, si inventano la qualunque. Lega va avanti a testa alta, parlan… - CarmineChiola : RT @GiorgiaMeloni: Anni di giochi di Palazzo per evitare di dare la parola ai cittadini: alla sinistra il giudizio degli italiani fa paura.… - MonarchiaItalia : RT @matteosalvinimi: A sinistra hanno una paura tremenda di perdere poltrone, si inventano la qualunque. Come Lega andiamo avanti a testa a… -