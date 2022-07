La simpatia di Flora Canto alla vigilia del matrimonio con Enrico Brignano

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il gran giorno è quasi arrivato pered, la data delè domani 30 luglio 2022 e da qualche giorno la sposa sta mostrando come si sta preparando al suo sì. Emozionata, bellissima, simpatica come sempre, con un’ironia che è rara e con la voglia di mostrare i veri preparativi. Giornata di massaggi e di idratazione corpo e viso, i segreti per apparire ancora più belle il giorno delsono tantissimi, ma connon ci sono molti misteri. Pochi giorni fa ha cambiato colore ai capelli, un colore più chiaro, che le illumina il viso, perfetto tra abbronzatura e abito bianco. Poi prova trucco, prova capelli e infine, tutto il relax e la cura del corpo del viso per essere perfetta....

Il gran giorno è quasi arrivato per Flora Canto ed Enrico Brignano, la data del matrimonio è domani 30 luglio 2022 e da qualche giorno la sposa sta mostrando come si sta preparando al suo sì. Emoziona ...E' da quando l'attore romano le ha chiesto di sposarlo che Flora rende partecipi le sue follower dei vari momenti, delle scelte, dell'emozione che sta vivendo, tutto come sempre con la sua ironia.