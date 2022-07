La serie tv con la cugina di Hulk vi farà divertire. Contate che si farà vivo anche Mark Ruffalo nei panni del supereroe verde pronto a dare qualche dritta alla protagonsta (Di venerdì 29 luglio 2022) Ad agosto su Disney+ scoprireteuna nuova eroina Marvel con i superpoteri e lo stesso temperamento del cugino Hulk. Con l’avvocato Jennifer Walters che si trasforma in una donnona verde e irascibile il divertimento è garantito. Il tono è da commedia infatti. E scoprirete un’altra serie incasellata nel mondo di Star Wars. Si intitola Andor ed è ambientata prima di Rogue One, agli albori della ribellione contro l’Impero. Speriamo che non deluda come Obi-Wan Kenobi. Di tutt’altro genere è invece In nome del cielo con Andrew Garfield, tratta dal best-seller true crime di Jon Krakauer. Disney+. I film e le serie tv di agosto guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 luglio 2022) Ad agosto su Disney+ scoprireteuna nuova eroina Marvel con i superpoteri e lo stesso temperamento del cugino. Con l’avvocato Jennifer Walters che si trasforma in una donnonae irascibile il divertimento è garantito. Il tono è da commedia infatti. E scoprirete un’altraincasellata nel mondo di Star Wars. Si intitola Andor ed è ambientata prima di Rogue One, agli albori della ribellione contro l’Impero. Speriamo che non deluda come Obi-Wan Kenobi. Di tutt’altro genere è invece In nome del cielo con Andrew Garfield, tratta dal best-seller true crime di Jon Krakauer. Disney+. I film e letv di agosto guarda le foto ...

