La Sardegna rischia una nuova invasione di cavallette, l'ennesima (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI L'emergenza dovuta alle cavallette in Sardegna non è affatto terminata, anche se si è diradata la frequenza dei video da film dell'orrore di cui fino a un mese fa i social pullulavano. Dopo aver distrutto almeno 50 mila ettari di coltivazioni, secondo le stime, prima di esaurire il loro ciclo vitale, nel frattempo le locuste - milioni - hanno già deposto le uova. Le 'ooteche', gli involucri in cui sono contenute le uova, si trovano in uno strato superficiale, a pochi centimetri sotto terra. Agli inizi di aprile è prevista la nuova schiusa. Per contrastare l'invasione - questo è il quarto anno, finora il peggiore - ed evitare che anche dalla prossima primavera si ripeta la distruzione soprattutto nei campi della Sardegna centrale, si profila una serie di interventi di lotta integrata. "L'azione ...

