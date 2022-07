La Raducanu cambia ancora coach | ma il russo Tursunov è un caso politico

(Di venerdì 29 luglio 2022) Altro giro, altro allenatore: per la stagione sul cemento statunitense Emmaha scelto un nuovo tecnico. È Dmitrie la sua nazionalità - è- e la collaborazione ha già scatenato ...

Il parlamentare laburista Chris Bryant ha chiesto indirettamente alla Raducanu di cambiare idea. 'Il Cremlino sfrutterà questa decisione per la sua propaganda, come un'indizio che la Gran Bretagna ... La britannica inizia collaborazione con Tursunov la prossima settimana. ROMA - Emma Raducanu cambia ancora il coach. La tennista britannica, chiamata fra un mese a confermare il risultato più prestigioso della sua carriera, ovvero il titolo degli Us Open, conquistato lo scorso anno, ...