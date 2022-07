La rabbia di Francesco Totti per le rivelazioni di un settimanale di gossip (Di venerdì 29 luglio 2022) La separazione avvenuta pochi giorni fa tra Francesco Totti e la moglie è ancora in primo piano su tutti i giornali a causa della furia dell’ex calciatore riguardo ad alcune notizie che sono state pubblicate da un settimanale di gossip nel quale si facevano delle allusioni sul coinvolgimento nella vicenda della figlia della coppia, Isabel. L’ex capitano della Roma ha fatto intendere che potrebbe anche rivolgersi ad un avvocato e portare in tribunale il settimanale. La bambina, che ha solo 6 anni, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata portata in casa della nuova compagna. Una accusa, quella del rotocalco settimanale, che non avrebbe fondamento secondo Totti e che lo stesso ex capitano della Roma si è detto pronto a smentire. Lo scoop rivela inoltre che per scoprire ... Leggi su diredonna (Di venerdì 29 luglio 2022) La separazione avvenuta pochi giorni fa trae la moglie è ancora in primo piano su tutti i giornali a causa della furia dell’ex calciatore riguardo ad alcune notizie che sono state pubblicate da undinel quale si facevano delle allusioni sul coinvolgimento nella vicenda della figlia della coppia, Isabel. L’ex capitano della Roma ha fatto intendere che potrebbe anche rivolgersi ad un avvocato e portare in tribunale il. La bambina, che ha solo 6 anni, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata portata in casa della nuova compagna. Una accusa, quella del rotocalco, che non avrebbe fondamento secondoe che lo stesso ex capitano della Roma si è detto pronto a smentire. Lo scoop rivela inoltre che per scoprire ...

