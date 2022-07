La piccola Diana morta a 18 mesi: oggi i funerali. Il dolore della nonna: 'Mia figlia Alessia? Non esiste più' (Di venerdì 29 luglio 2022) 'Per me non esiste più, non voglio più saperne di lei'. È lo sfogo di Maria che ha definito sua figlia, Alessia Pifferi, 'un mostro', per aver lasciato morire di stenti Diana, la nipotina di 18 mesi ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) 'Per me nonpiù, non voglio più saperne di lei'. È lo sfogo di Maria che ha definito suaPifferi, 'un mostro', per aver lasciato morire di stenti, la nipotina di 18...

matteosalvinimi : #Diana, un piccolo angelo di 18 mesi volato in cielo troppo presto, abbandonata in casa per giorni da una “madre” s… - renatocesare00 : RT @4everAnnina: La piccola #Diana ha mangiato pezzetti del cuscino per istinto di sopravvivenza. Dio maledica quell’essere immondo che l’… - PietroLodi4 : RT @4everAnnina: La piccola #Diana ha mangiato pezzetti del cuscino per istinto di sopravvivenza. Dio maledica quell’essere immondo che l’… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Oggi l'ultimo saluto alla piccola Diana ?? Alessia Pifferi vuole partecipare al funerale della figlia che ha ucciso https://t.… - luca_veneto : RT @4everAnnina: La piccola #Diana ha mangiato pezzetti del cuscino per istinto di sopravvivenza. Dio maledica quell’essere immondo che l’… -