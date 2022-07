La pianta che ti aiuta a dormire bene e si propaga anche nell’acqua! La vogliono tutti! (Di venerdì 29 luglio 2022) Sei un’amante del pollice verde e vuoi piantare e occuparti di una Sansevieria trifasciata nel tuo appartamento? Allora devi continuare a leggere questa pagina. Prima di tutto andiamo a scoprire quali caratteristiche ha questa pianta. La Sansevieria trifasciata è una pianta appartenente alla famiglia delle Asparagacee originaria della Nigeria e dell’Africa tropicale. Questa pianta ha la capacità di creare un luogo perfetto per la notte grazie alle sue foglie che rilasciano ossigeno e assorbono le tossine. Oltre a questo diminuisce l’alitosi e cura le malattie gastrointestinali, l’asma e cura anche le allergie cutanee. Se invece ti affascinano le culture che ci circondano ti farà piacere sapere come viene usato questo particolare albero. L’albero della Sansevieria nel Feng Shui, ovvero un’arte ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 29 luglio 2022) Sei un’amante del pollice verde e vuoire e occuparti di una Sansevieria trifasciata nel tuo appartamento? Allora devi continuare a leggere questa pagina. Prima di tutto andiamo a scoprire quali caratteristiche ha questa. La Sansevieria trifasciata è unaappartenente alla famiglia delle Asparagacee originaria della Nigeria e dell’Africa tropicale. Questaha la capacità di creare un luogo perfetto per la notte grazie alle sue foglie che rilasciano ossigeno e assorbono le tossine. Oltre a questo diminuisce l’alitosi e cura le malattie gastrointestinali, l’asma e curale allergie cutanee. Se invece ti affascinano le culture che ci circondano ti farà piacere sapere come viene usato questo particolare albero. L’albero della Sansevieria nel Feng Shui, ovvero un’arte ...

borghi_claudio : @MaurizioFuochi Mi pare che Centinaio abbia smentito più volte e non mi sorprende, ho interrotto ogni relazione con… - 7115cb20dcb4456 : @19484893 Se la deve prendere con lui stesso l'unica cosa che potrebbe fare per redimersisarebe che con tre metri d… - Betman39583261 : RT @DeeSeranaECleo: Il sudore che mi bagnava il collo, la schiena e il culo ha colpito anche la pianta del piede, i calzini sono assolutame… - ferrigno20 : @PBerizzi @repubblica e questa te la sei inventata de sana pianta. Anzio, piccola festa di quartiere mi siedo per m… - Bukaniere : @doomboy Qualche mensola, qualche striscia led, quadretti, qualche pianta. Il bello è che non si finisce mai ?? -