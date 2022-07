(Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo una lunga controversia legale l’associazionerientrerà in possesso della struttura e a breve ripartirà con tutte le attività. Ripartiranno dopo l’estate le attivitàive gestite dallaall’interno delPoliivo Sanad Agnano. Calcio, padel, tennis e altre discipline torneranno a essere praticate con la gestione dell’associazione

InNotizia : Ripartiranno dopo l’estate le attività sportive gestite dalla Neapolis Sport Management all’interno del Centro Poli… - ContropiedeA : Dopo una lunga controversia legale l’associazione rientrerà in possesso della struttura e a breve ripartirà con tut… -

2a News

Nella scorsa stagione ha vissuto una breve parentesi allanel campionato di Eccellenza prima di tornare al Don Guanella Scampia in Promozione'. Le parole di Cesareo dopo la conferma: '...Il bagaglio d'esperienza del nuovo baluardo giallazzurro è di quelli importanti: ex Arzanese,e Mondragone tra le tante, il calciatore va a potenziare il reparto. In difesa arrivano Enzo ... La Neapolis Sport Management tornerà a gestire il Centro Polisportivo San Germano NAPOLI - Ripartiranno dopo l’estate le attività sportive gestite dalla Neapolis Sport Management all’interno del Centro Polisportivo San Germano ad Agnano.