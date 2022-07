La Macedonia del Nord valuta se dichiarare lo stato di crisi energetica

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il Ministero dell’Economia delladelha espresso l’intenzione diun’altra volta lodinel mese di agosto, dopo che lo aveva già dichiarato lo scorso novembre, prolungandolo poi fino a giugno. Il ministro Kreshnik Bekteshi ha spiegato che comunque non si prevedono interruzioni nell’erogazione dell’elettricità, nemmeno nel caso estremo di divieto di fornitura di gas naturale dall’estero, cioè dalla Russia (è infatti Gazprom a dare a Skopje il 100% delle sue importazioni di gas). Il governo sta studiando delle alternative, una delle quali potrebbe essere far giungere il gas dalla Turchia o dall’Azerbaijan tramite la Bulgaria. Bekteshi vuole anche creare una commissione dedicata alla, al ...

AlbertoEnricoA2 : RT @Gianl1974: sono apparsi filmati con una colonna di equipaggiamento. In totale, l'esercito della Macedonia del Nord ha 30 carri armati T… - AlbertoEnricoA2 : RT @Gianl1974: L'Ucraina riceverà carri armati T-72 dalla Macedonia del Nord Dettagli: ne parla l'edizione serba di RTS. Il Ministero della… - My_Salute : La Macedonia del Nord ha deciso di donare i suoi carri armati all'Ucraina, lo ha confermato il Ministero della Dife… - AlbertoEnricoA2 : RT @berardino: la Macedonia del Nord ???? ha deciso di donare i suoi carri armati T72 su 30 pare 8 all'Ucraina,lo ha confermato il Ministero… - roberto_zaccone : @ultimora_pol La macedonia del centro, qualcosa con sfumature di grigio, qualcosa con sfumature di rosa, ma tutto con lo stesso gusto di ?? -

...tantissime persone dall'estero e vogliamo che queste abbiano un ricordo meraviglioso non solo... Fan che giungeranno nella città emiliana da ogni latitudine: Costa d'Avorio, Hong Kong,, ...Kiev intanto continua a ricevere materiale dall'estero : Washington si appresterebbe a mandare altri Himars, laNord ha donato dei vecchi tank, la Germania ha annunciato la spedizione ...Legati ed una recinzione ed abbandonati senza acqua né cibo sotto al sole cocente. Sono due giovani pitbull, una maschio ed una femmina, ad essere stati trovati in via Macedonia, all'Appio Latino, nel ...Prosegue a Bassano del Grappa la preparazione della Nazionale Under 16 maschile in vista dell'Europeo di categoria in programma a Skopje (Macedonia del Nord) dal 12 al 20 agosto. Nel ...