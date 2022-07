La legge con cui Meloni rischia di affossare l’economia italiana (Di venerdì 29 luglio 2022) Sarà il punto debole di un eventuale (probabile?) governo Meloni. Non il solo! Ma la politica estera ed europea dalla quale poi discende tutto il resto, anche le questioni economiche, sarà il classico tallone d’Achille. Non basta che sulla Farnesina abbia messo gli occhi il forzista Antonio Tajani, amico del presidente dei Popolari Europei Manfred Weber. Non basta che la stessa leader di Fratelli d’Italia fin da adesso garantisca la netta collocazione filo atlantista e dica che sulla guerra bisogna essere “chiarissimi”. E che dall’opposizione abbia dato il suo contributo per non trasformare l’Italia nell’anello debole dell’Occidente, confermando lo stereotipo della nazione spaghetti e mandolino, cosa che in effetti anche Mario Draghi le ha riconosciuto. Ieri alla Direzione del suo partito, che l’ha accolta con una standing ovation come se già fosse seduta a Palazzo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 luglio 2022) Sarà il punto debole di un eventuale (probabile?) governo. Non il solo! Ma la politica estera ed europea dalla quale poi discende tutto il resto, anche le questioni economiche, sarà il classico tallone d’Achille. Non basta che sulla Farnesina abbia messo gli occhi il forzista Antonio Tajani, amico del presidente dei Popolari Europei Manfred Weber. Non basta che la stessa leader di Fratelli d’Italia fin da adesso garantisca la netta collocazione filo atlantista e dica che sulla guerra bisogna essere “chiarissimi”. E che dall’opposizione abbia dato il suo contributo per non trasformare l’Italia nell’anello debole dell’Occidente, confermando lo stereotipo della nazione spaghetti e mandolino, cosa che in effetti anche Mario Draghi le ha riconosciuto. Ieri alla Direzione del suo partito, che l’ha accolta con una standing ovation come se già fosse seduta a Palazzo ...

