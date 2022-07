«La Gioiosa macchina da guerra? Non è mai esistita. E il Pd per vincere deve allearsi con i deboli» – Intervista ad Achille Occhetto (Di venerdì 29 luglio 2022) Uno spettro si aggira per l’Italia in campagna elettorale. È lo spettro della “Gioiosa macchina da guerra”. La locuzione è diventata famosa alla vigilia delle elezioni politiche del 1994. E serviva ad identificare i Progressisti, ovvero l’alleanza tra partiti socialisti, verdi e di sinistra che scese in campo alle elezioni. Con grandi possibilità di vittoria, dicevano i giornali all’epoca. E infatti trionfò Berlusconi. Oggi la “Gioiosa macchina da guerra” viene in mente mentre Enrico Letta tenta di mettere insieme una coalizione che nelle sue intenzioni dovrebbe andare da Speranza a Calenda. Ma invece Achille Occhetto, ovvero il protagonista della svolta della Bolognina e segretario di quel Pds, dice a Open che la storia non andò come i giornali ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Uno spettro si aggira per l’Italia in campagna elettorale. È lo spettro della “da”. La locuzione è diventata famosa alla vigilia delle elezioni politiche del 1994. E serviva ad identificare i Progressisti, ovvero l’alleanza tra partiti socialisti, verdi e di sinistra che scese in campo alle elezioni. Con grandi possibilità di vittoria, dicevano i giornali all’epoca. E infatti trionfò Berlusconi. Oggi la “da” viene in mente mentre Enrico Letta tenta di mettere insieme una coalizione che nelle sue intenzioni dovrebbe andare da Speranza a Calenda. Ma invece, ovvero il protagonista della svolta della Bolognina e segretario di quel Pds, dice a Open che la storia non andò come i giornali ...

gaxdestination : @ottogattotto Noooo... #Fassina, noooo... ?????? (Se anche Boccia Provenzano Emiliano (molto poco probabile) e il Di… - dfcaosdomenico : @Tovaglia82 @Noiconsalvini Ma che dice.. È dai tempi della gioiosa macchina da guerra di occhetto che la sinistra c… - lu_ci_azzurre : @mdiparbleu Parafrasando Pino Daniele direi 'Vero a metà' Il pd nasce anche se non soprattutto dalle macerie della… - ViaEmilia771 : Ma la #Meloni non vi ricorda Occhetto del 1994? Con la sua 'gioiosa macchina da guerra'? - ettoreb74 : @ngiocoli Perché NON risponde a verità. E la Sx in 30 anni ha fatto e fa ancora gli errori che fece Occhetto con la… -