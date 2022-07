La figura del “Chief heat officer” è sempre più indispensabile (Di venerdì 29 luglio 2022) Il caldo incessante, la crisi idrica, le condizioni meteorologiche estreme più intense e frequenti, la siccità e le ondate di calore. I sintomi più comuni del cambiamento climatico in atto – scrive il Washington Post – stanno spingendo sempre più città nel mondo a valutare l’istituzione della figura del cosiddetto “Chief heat officers”. Los Angeles, per citarne una, ha da poco nominata Marta Segura, esperta in salute pubblica e ambientale. Intervistata dal Washington Post, Segura ha detto che il caldo estremo è il principale rischio climatico per Los Angeles, e che sta avendo enormi impatti sulla salute pubblica. Non a caso, in città stanno registrando più ricoveri e morti premature nei giorni in cui si verificano ondate di caldo. Una mappa appena resa pubblica mostra dove si verificano i ricoveri ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 luglio 2022) Il caldo incessante, la crisi idrica, le condizioni meteorologiche estreme più intense e frequenti, la siccità e le ondate di calore. I sintomi più comuni del cambiamento climatico in atto – scrive il Washington Post – stanno spingendopiù città nel mondo a valutare l’istituzione delladel cosiddetto “s”. Los Angeles, per citarne una, ha da poco nominata Marta Segura, esperta in salute pubblica e ambientale. Intervistata dal Washington Post, Segura ha detto che il caldo estremo è il principale rischio climatico per Los Angeles, e che sta avendo enormi impatti sulla salute pubblica. Non a caso, in città stanno registrando più ricoveri e morti premature nei giorni in cui si verificano ondate di caldo. Una mappa appena resa pubblica mostra dove si verificano i ricoveri ...

