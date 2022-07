La Festa dell’Apparizione torna a pieno ritmo: ecco il programma (Di venerdì 29 luglio 2022) Borgo Santa Caterina La ricorrenza religiosa e popolare «al completo» dopo la pandemia: cena in piazza il 16 agosto, fuochi artificiali il 17 e processione il 18. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 29 luglio 2022) Borgo Santa Caterina La ricorrenza religiosa e popolare «al completo» dopo la pandemia: cena in piazza il 16 agosto, fuochi artificiali il 17 e processione il 18.

barbarameletto : RT @SimonVenturini: #Pellestrina in festa per la Madonna dell'Apparizione! Dal #31luglio al #7agosto in programma cerimonie religiose, reg… - nancyyoungtwt : RT @SimonVenturini: #Pellestrina in festa per la Madonna dell'Apparizione! Dal #31luglio al #7agosto in programma cerimonie religiose, reg… - CittadinidiTwtt : RT @SimonVenturini: #Pellestrina in festa per la Madonna dell'Apparizione! Dal #31luglio al #7agosto in programma cerimonie religiose, reg… - SimonVenturini : #Pellestrina in festa per la Madonna dell'Apparizione! Dal #31luglio al #7agosto in programma cerimonie religiose,… - CiaoKarol : E’ la festa di Santa Maria delle Stelle! Scopri perché si festeggia oggi, 22 luglio: Oggi è l’anniversario dell’app… -