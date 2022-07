La denuncia degli ‘ospedalieri’: “Siamo esseri umani prima ancora che medici, e a un certo punto crolliamo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Giustamente, e ci mancherebbe, ogni minimo episodio di malasanità trova immediatamente grande risalto sulla ribalta nazionale mentre, di contro, eccezion fatta per il ‘periodo eroico della pandemia’, quali sono le reali situazioni in cu spesso medici ed infermieri si trovano a dover lavorare, visto il vuoto d’informazione, sembra non interessare granché. L’Anaao Assomed: “I medici non vogliono più lavorare in ospedale perché le condizioni di lavoro non sono più normali” Ma le cose non esattamente così e, ad esempio, nei giorni scorsi abbiamo raccolto la grave denuncia di una delle sigle sindacali degli infermieri italiani (il ‘Nursing Up’), che da tempo continua ad elencare le numerose difficoltà (dal numero esiguo del personale, agli stipendi), che concorrono allo scadimento qualitativo delle prestazioni sanitarie, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) Giustamente, e ci mancherebbe, ogni minimo episodio di malasanità trova immediatamente grande risalto sulla ribalta nazionale mentre, di contro, eccezion fatta per il ‘periodo eroico della pandemia’, quali sono le reali situazioni in cu spessoed infermieri si trovano a dover lavorare, visto il vuoto d’informazione, sembra non interessare granché. L’Anaao Assomed: “Inon vogliono più lavorare in ospedale perché le condizioni di lavoro non sono più normali” Ma le cose non esattamente così e, ad esempio, nei giorni scorsi abbiamo raccolto la gravedi una delle sigle sindacaliinfermieri italiani (il ‘Nursing Up’), che da tempo continua ad elencare le numerose difficoltà (dal numero esiguo del personale, agli stipendi), che concorrono allo scadimento qualitativo delle prestazioni sanitarie, ...

