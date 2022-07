La democrazia sostanziale e il centrodestra vincente (Di venerdì 29 luglio 2022) Siamo ormai nel pieno della campagna elettorale che ci porterà rapidamente alle elezioni del 25 settembre. Il dato politico importante è dato dalla ritrovata unità del centrodestra, dopo la caotica legislatura che si va chiudendo, e lo spappolamento di quello che resta del “campo largo” di centrosinistra. Non si tratta di un accadimento contingente, bensì del risultato fattuale di una lunga storia che rimonta a tempi molto remoti. L’area progressista è un coagulo disomogeneo di forze liberali confliggenti, Calenda e Renzi, di forze socialiste antiche, Pd e Sinistra radicale, e di forze movimentiste, a loro volta divise in quel che resta del M5S. Anche se dovesse almeno una parte di questa area trovare una quadra, non sarebbe comunque possibile una convivenza maggioritaria e un’organicità positiva di governo tra gli azionisti. Non si può stare insieme solo perché si ha ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Siamo ormai nel pieno della campagna elettorale che ci porterà rapidamente alle elezioni del 25 settembre. Il dato politico importante è dato dalla ritrovata unità del, dopo la caotica legislatura che si va chiudendo, e lo spappolamento di quello che resta del “campo largo” di centrosinistra. Non si tratta di un accadimento contingente, bensì del risultato fattuale di una lunga storia che rimonta a tempi molto remoti. L’area progressista è un coagulo disomogeneo di forze liberali confliggenti, Calenda e Renzi, di forze socialiste antiche, Pd e Sinistra radicale, e di forze movimentiste, a loro volta divise in quel che resta del M5S. Anche se dovesse almeno una parte di questa area trovare una quadra, non sarebbe comunque possibile una convivenza maggioritaria e un’organicità positiva di governo tra gli azionisti. Non si può stare insieme solo perché si ha ...

PierluigiVito : @guiodic @ItalianPolitics @lageloni @mazzettam @Moonlightshad1 Il voto in Italia sta diventando un rituale sempre p… - ermanno32947318 : @colvieux @nikofrn @SMaurizi Formalmente lei ha assolutamente ragione. Resta un sostanziale e cosciente tradimento… - renata_rossato : @ViVilaVitaOra @GiorgiaMeloni Brava Giorgia la cantante. C'è una sostanziale differenza la cantante se non ti piac… - Perla19733917 : RT @LICIO15: C'E' UN GROSSO EQUIVOCO DI FONDO...SI E'FATTO CREDERE AGLI ITALIANI DI ESSERE IN UNA NORMALE DEMOCRAZIA...MENTRE IN REALTA' C… - LICIO15 : @Dissidente62 @perrero_s C'E' UN GROSSO EQUIVOCO DI FONDO...SI E'FATTO CREDERE AGLI ITALIANI DI ESSERE IN UNA NORM… -