La crisi della democrazia statunitense, il Covid-19 e le armi (Di venerdì 29 luglio 2022) La disfunzionale democrazia in stile statunitense ha innescato una crisi di sfiducia. Gli impegni pubblici nei confronti delle persone arrivano con accordi dietro le quinte. Le lotte intestine politiche, la politica monetaria e la vetocrazia rendono virtualmente impossibile che una governance di qualità possa essere realizzata come aspirazione popolare. I cittadini statunitensi sono sempre più disillusi dalla politica dei loro governi e pessimisti riguardo alla democrazia nel proprio Paese. Un sondaggio Gallup nell’ottobre 2020 mostra che solo il 19% degli statunitensi intervistati è molto fiducioso riguardo alle elezioni presidenziali, un record da quando il sondaggio è stato condotto per la prima volta nel 2004. Secondo un ulteriore sondaggio condotto da «The Wall Street Journal» nel giugno 2022, sei statunitensi su ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) La disfunzionalein stileha innescato unadi sfiducia. Gli impegni pubblici nei confronti delle persone arrivano con accordi dietro le quinte. Le lotte intestine politiche, la politica monetaria e la vetocrazia rendono virtualmente impossibile che una governance di qualità possa essere realizzata come aspirazione popolare. I cittadini statunitensi sono sempre più disillusi dalla politica dei loro governi e pessimisti riguardo allanel proprio Paese. Un sondaggio Gallup nell’ottobre 2020 mostra che solo il 19% degli statunitensi intervistati è molto fiducioso riguardo alle elezioni presidenziali, un record da quando il sondaggio è stato condotto per la prima volta nel 2004. Secondo un ulteriore sondaggio condotto da «The Wall Street Journal» nel giugno 2022, sei statunitensi su ...

