La 'città tra le nuvole' dista meno di 100 km da Roma: da visitare almeno una volta nella vita (Di venerdì 29 luglio 2022) nella provincia di Viterbo sorge il borgo medievale Bagnorea, meglio conosciuto come Civita di Bagnoregio. LEGGI ANCHE: — Viterbo: il borgo dei misteri, a pochi km da Civita di Bagnoregio, che in pochi conoscono Il borgo di Civita di Bagnoregio, a 100km da Roma – Foto: ShutterstockIl borgo risale a 2500 anni fa: in questo territorio situato in una posizione strategica e di passaggio, si insediò il popolo etrusco, per poi essere conquistato dai Romani, dai Visigoti, Goti e Longobardi, fino a Carlo Magno, per poi diventare proprietà del Papato. Civita di Bagnoregio, il borgo sospeso tra le nuvole Il borgo è sopravvissuto intatto allo scorrere del tempo e oggi qui risiedono antiche botteghe di artigiani, palazzi rinascimentali e le casette tipiche dell'epoca. Il Paese si erge su una rupe, che dà l'illusione di una città ...

