La calendula | ottima alleata della pelle in estate ma non solo

(Di venerdì 29 luglio 2022) La, ed in particola l’olio che si ottiene dalla macerazione dei fiori, è un ottimo alleato per lasoprattutto del viso. Con le sue proprietà permette di combattere alcune delle conseguenze derivate dall’esposizione al sole, ma non. I suoi benefici, infatti, sono utili in tutte le stagioni. Bellissimo fiore giallo, laè un ingrediente naturale che, a volte, viene sottovalutato. Eppure le sue proprietà sono molto efficaci per il benesserein, ma anche durante tutto il resto dell’anno. Si trova nelle coste del Mediterraneo e le sue qualità sono sfruttate da secoli. Utilizzata anche per i rimedi ayurvedici e la medicina alternativa,è particolarmente apprezzato l’olio che ...

Elle

Per questo scegliere una nuova fragranza per le vacanze è un'idea: il profumo dei nostri ... Le note chiave Bergamotto,, ciclamino, violetta, vetiver e legno di cedro. 11. Maison ...Ecco il procedimento per sfruttare i gusci dei crostacei comeaggiunta nel compost! Ma le ... Fortunatamente esistono dei rimedi naturali per combatterli, per esempio la, una pianta ... Le proprietà della calendula per la pelle Un ingrediente naturale spesso sottovalutato, che ha proprietà letteralmente magiche per la nostra pelle è la calendula. Con il suo bellissimo fiore giallo-arnacione, è diffusa lungo le coste del Medi ...