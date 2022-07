Kvaratskhelia canta 'Live is life' per il Napoli | la canzone di Maradona | VIDEO

NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli, Kvaratskhelia si esibisce sulle note della canzone che riporta alla mente Maradon… - In_his_steps : RT @salv_amoroso: ???? NAPOLI Mentre #KimMinJae ball e canta con il nuovo gruppo c'è un particolare che attira l'attenzione: Khvicha #Kvara… - salv_amoroso : ???? NAPOLI Mentre #KimMinJae ball e canta con il nuovo gruppo c'è un particolare che attira l'attenzione: Khvicha… -

ilmattino.it

... ma la voce di Khvichasi esibisce per la prima volta davanti all'esigente pubblico dei compagni di squadra: il georgiano del Napoli emula Kim Min - Jae edavanti a tutti, il suo ...Dopo Kim Min - Jae, stasera è toccato a Khvichaesibirsi davanti ai compagni d squadra. Clicca sul play in allegato per vedere. L'attaccante'Life is life', canzione diventato ... Kvaratskhelia canta come Kim: show sulle note di “Live is Life” Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dopo il coreaono Kim Min-Jae, anche il nuovo arrivato georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, si è esibito in una prestazione canora. (da andreapetagna Instagram) ...