Kvara canta ''Live is Life'' e Petagna lo riprende (Di venerdì 29 luglio 2022) Durante il ritiro a Castel di Sangro i nuovi arrivati sono chiamati a esibirsi cantando una canzone a loro scelta durante la cena di squadra: ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 29 luglio 2022) Durante il ritiro a Castel di Sangro i nuovi arrivati sono chiamati a esibirsindo una canzone a loro scelta durante la cena di squadra: ...

sscalcionapoli1 : Bell’atmosfera in ritiro: Kvara canta e balla sulle note di “Live is Life” - gnavarino : VIDEO - Bell’atmosfera in ritiro: Kvara canta e balla sulle note di 'Live is Life' - NapoliNewsRobot : From: tuttonapoli VIDEO - Bell’atmosfera in ritiro: Kvara canta e balla sulle note di 'Live is Life' - tuttonapoli : VIDEO - Bell’atmosfera in ritiro: Kvara canta e balla sulle note di 'Live is Life' - bruttapas : Kvara che canta una canzone non banale... -